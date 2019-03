Kendall Jenner, Cate Blanchett o Jennifer Lopez deslumbrar con sus looks en las primeras alfombras rojas del 2016

Jennifer Lopez aparece arrebatadora por las calles de California con un look diurno de lo más sofisticado con el que dejó a los viandantes con la boca abierta. Falda tubo blanca por debajo de la rodilla, jersey fino de cuello redondo a juego ajustado al cuerpo, múltiples pulseras en ambas muñecas y bolso de mano en rosa cuarzo.

En octava posición encontramos a Lily Collins con un 'outfit' muy casual formado por un precioso abrigo bicolor en gris y negro, pitillos grises, botines de charol y como accesorio estrella un magnífico bolso rojo con el que le aportaba un toque de gusto a su look.

Mucho más glamurosa pudimos ver a la actriz Jessica Chastain en una alfombra roja en Nueva York donde cautivó a todos los presentes con espectacular vestido verde esmeralda que contrastaba con su piel clara y su melena pelirroja. El diseño firmado por Carl Kapp en seda destacaba por su escote barco y sus mangas irregulares una era manga francesa y la otra dejaba el brazo al descubierto y caía la tela en forma de cascada otorgándole al vestido mucho movimiento. Las joyas que lucía eran de Piaget y las sandalias metálicas de Christian Louboutin.

Muy cool apareció Nicky Hilton por Beverly Hills con el abrigo de tendencia esta temporada, largo y en camel, un sencillo jersey negro y pitillos vaqueros junto a un bolso y unos zapatos que combinaban con su look de Chanel.

En el ecuador del ranking situamos a la actriz Kate Hudson y el impresionante 'jumpsuit' blanco palabra de honor que lució en los People's Choice Awards 2016 de Stella McCartney y zapatos de Brian Atwood.

De sport y rompedora han captado los paparazzis a Kendall Jenner mientras desayunaba por la calle con unas mallas de deporte negras, zapatillas, crop top blanco y una cazadora de cuero negra que le deba un rollazo bestial. ¡Nos encantas kendall!

La mujer de Will Smith, Jada Pinkett ostenta el tercer lugar de la lista con un conjunto con el que volvió a demostrar el estilazo que tiene al vestir. El diseño de Christian Dior estaba formado por un vestido ajustado y un abrigo a juego que culminaba en el escote con un broche joya en tonos plata.

La segunda posición lleva el nombre de Katherine McNamara y el vestidazo que se enfundó en los People's Choice Awards celebrados en Los Ángeles. Un vestido de trasparencias de encaje blanco con el que fue una de las mejore vestidas de los Premios.

La de medalla de oro de esta semana es para la siempre elegante Cate Blanchett y el look con el que apareció en la alfombra roja del International Palm Springs Film Festival de California donde recogió un premio por su interpretación en la película 'Carol'. Un galardón que recogió vestida por Marc Jacob con un sencillo vestido azul claro que destacaba por el adorno floral que lucía en la parte de arriba dibujando un drapeado muy sutil a la par que glamuroso.

Y, ahora sí, el crime fashion de esta semana es para la falta de estilo con la que Carly Rae Jepson se presentó a los People's Choice Awards 2016 con un atuendo que bien parecía que había salido de una película de serie B sobre vampiros, moteros o heavys con un minivestido de cuero anudado al cuello y escote al aire. Pero no contenta con ello arruinaba más si cabe su look con un peinado desfasado más propio de principios de la década de los 2000 con un tinte negro que no le hace justicia. ¡Nena necesitas urgentemente un estilista!