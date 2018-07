Kendall Jenner se cambia el look apuntándose al corte de pelo de moda

MELENA MIDI, O CORTE BOB

Dentro del clan Kardashian-Jenner Kendall es probablemente la hermana más discreta en cuanto a cambios de look capilares se refiere, y es que la modelo se debe a su imagen y no puede hacer locuras con su pelo como el resto de sus hermanas. Pero esta vez, Kendall ha querido innovar en su look de cara al verano y ha decidido apuntarse al corte de pelo de moda y ser la más cool del lugar con su nueva melena long bob.