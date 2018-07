El último retoque del 'Ken humano' con el que ha batido récords

El conocido como el Ken humano, Rodrigo Alves, ha entrado finalmente en el libro Guinness de los Récords tras haber sido nombrado como el hombre que se ha sometido a más tratamientos estéticos del mundo.

Después de su último tratamiento, en el que se ha 'quemado' la cara a través de un sistema de rayos láser CO2 (también conocido como dermoabrasión), se ha convertido en el hombre que más veces se ha 'retocado'.

Una vida que gira en torno a las operaciones estéticas, y es que como el mismo ha confesado, tras someterse a un sinfín de retoques su vida parece que ha cobrado sentido: "Antes de operarme, mi alma y mi personalidad no estaban cómodas con mi cuerpo, ahora me he encontrado a mí mismo con la nueva apariencia".