Katy Perry se viste de torera en una sesión de fotos de olé

A Katy Perry no hay nada que se le resista. Lo mismo la vemos luciendo unos estilismos imposibles, que la vemos enfundándose en conjuntos de lo más delicados. Pero ahora, la diva del pop ha roto con todos los esquemas y se ha vestido de torera, haciendo un divertido guiño a la cultura española.

La ex mujer de Russell Brand ha posado ante el objetivo de Francesco Carrozzini para el próximo número de L'Uomo Vogue sacando su lado más masculino. Katy deja atrás toda su feminidad y delicadeza vistiéndose con un traje de luces de lo más elaborado y que, a pesar de que no va mucho con los estilismos que acostumbra llevar, lo cierto es que está tan bella como siempre.

Además, Katy se muestra de lo más segura cambiando de look y representando personajes de lo más variados. Así lo ha dejado claro en la entrevista que acompaña a estas espectaculares fotografías. "Me visto según como me sienta al despertarme. Me visto de muchas maneras diferentes porque me siento como si tuviese múltiples personalidades en mi interior y quisiese expresarlas en diferentes momentos o, en ocasiones, al mismo tiempo", cuenta la artista.

Lo cierto es que Katy ha cogido, más que nunca, el toro por los cuernos y a demostrado una vez más ser una mujer de pura raza. ¡Olé, olé y olé, torera!