Katy Perry: Mamarracha made in USA

Infumable. Con esa palabra resumiría todo lo que tengo que decir sobre Katy Perry, pero como me pagan por palabras tendré que hacer un texto un pelín más largo para poder comer este mes. Hay un dicho bien sabido por todos vosotros que dice así: "esto no lo se pone ni Perry". Pues bien, la señorita de pelo errante se ha apoderado de esta frase popular.

¿Su intención? Desmontárnosla por completo porque sí, efectivamente, la Perry, queridos amigos, se lo pone todo. No entiendo por qué TODAS (o casi todas) las cantantes visten exageradamente mal. Muchas confunden lo que es actuar sobre un escenario, que es lógico que tengas que llamar un poco más la atención, con la alfombra roja. Está claro que Lady Gaga se salta a conciencia esos límites y lleva al exceso todo lo que le rodea.

Pero Katy no es que intente llamar la atención con un vestido de alta costura y tacones kilométricos, ella apuesta más por el chabacanismo fashion y por la mezcla de colores, prendas y tejidos imposibles sin obtener ningún éxito. Bueno miento, su 'buen gusto' la ha llevado a estar en la lista de las peor vestidas del 2011. ¿Alguien entendió su vestido con alas? ¿Su look en los MTV? ¿El vestidito de Pitufina? Si alguno de vosotros tiene una explicación lógica y razonable de por qué esta chica viste de esta manera que me lo explique en un comentario. Y no, no me valen aquellos procedentes de tali-fanes que no ven más allá ya que su objetividad está más que perdida.

Con lo guapa que es y el pelazo que tiene (recordemos que es imagen de las planchas GHD) podría esmerarse más y dejar a un lado su tendencia a ir echa una mamarracha. Sus facciones son muy similares a las de la actriz y cantante Zooey Deschanel. Pero mientras que la cantante del grupo She & Him es todo un icono de moda, la California Girl no es más que un batacazo estético constante.

Katy debería dejarse aconsejar por expertos y renovar su armario. Así como dejarse ya el pelo, que con tanto cambio de color se le va a freír. Esperemos que este 2012, que ha empezado sin Russel Brand, le traiga una transformación total a sus estilismos. Nuestros (mis) ojos lo agradecerán.