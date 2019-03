Katy Perry, Kendall Jenner, Gigi Hadid o Alessandra Ambrosio entre las deslumbrantes invitadas de la fiesta Harper’s Bazaar Icons

DENTRO DE LA NEW YORK FASHION WEEK

Nueva York está más fashion que nunca celebrando su Semana de la Moda, por eso no es de extrañar que los eventos se sucedan a diario y que las celebrities se dejen ver de fiesta en fiesta por las noches más ‘glam’. Modelos de la talla de Gigi Hadid, Kendall Jenner o Alessandra Ambrosio no quisieron pederse la fiesta Harper’s Bazaar Icons aunque , sin duda alguna, la que más deslumbró fue Katy Perry que se presentó con nuevo look luciendo una melena pelirroja.