Kate Moss, el recorrido de sus 25 años como supermodelo

La increíble Kate Moss acaba de hacer sus bodas de plata, y no hablamos de su marido, sino de su otro gran amor: la moda. Tal y como nos cuenta la revista 'Grazia', con 15 años comenzaba su carrera profesional, y aunque podemos decir que su belleza era algo 'raruna' e incluso ella estaba acomplejada por su extrema delgadez, no fueron pocos quienes ya apostaron por ella en sus primeros tiempos. John Galiano, Calvin Klein...¡Y la estrella empezó a brillar!

En 1993 fue Versace quien la escogió para abrir su desfile. Su relación con Johnny Depp también marcó a la modelo la cual ha confesado recientemente que fue quien le dio mejores consejos sobre la fama: "Me dijo, 'nunca te quejes, nunca te expliques'. Por eso no uso Twitter ni nada por el estilo. No quiero que la gente sepa siempre lo que es cierto y lo que no sobre mí. Eso es lo que contribuye a mantener el misterio...".

Tras dejarlo con el actor, Kate no sabía en quien confiar. Además, paralelamente se convirtió en una especie de 'embajadora cultural'. Todos querían ser sus 'friends', Burberry la hizo imagen oficial y en 2002 nació su hija Lila, fruto de su relación con Jefferson Hack. La maternidad parece que la cambió, pero no para bien. A sus 31 empezó una relación con Pete Doherty, el escándalo la persiguió cuando en la portada del 'Daily Mail' aparecía esnifando cocaína y fue despedida de Channel, H&M y Burberry. Sus amigos no tardaron en manifestarse a su favor...

Kate rompió con Doherty, emuló su armario para Topshop y lanzó su primer perfume. En 2011 se casó con Jamie Hince y reunió en el bodorrio a algunos de sus amigos más VIPs: Stella McCartney, Naomi Campbell, Mac Jacobs... En lo que va de año ha hecho ocho portadas y diez campañas y aunque ya pasa más de las pasarelas ha desfilado para Louis Vuitton. Aunque digan que Cara Delevigne es su sucesora, parece que Kate no está dispuesta a ceder su 'corona' así como así...