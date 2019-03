Kate Moss, Paula Echevarría y Pilar Rubio sacan del aramario las botas de agua para combatir la lluvia

Las botas de agua son siempre tendencia en esta temporada de caída de hojas y lluvias que nos recuerdan que el verano es cosa ya del pasado. Para combatir los chubascos y sentirse cómoda sin perder el estilo, no hay nada mejor que enfundarte en unas botas de agua y pisar fuerte allá por donde vayas. Las hay de mil colores, de cuadros, a rayas o con estampados, pero si hay unas botas de agua fetiches que triunfan entre nuestras celebrities son las Hunter. La mismísima Kate Moss puso de moda las botas de esta marca y numerosas 'celebs' son las que se han subido al carro, como Rachel Bilson, Anne Hathaway o Dakota Fanning.



Entre las famosas patrias que se han sumado a la moda de las botas de agua, destacamos a la 'it girl' por excelencia, Paula Echevarría, quien ha confesado que le encanta que llueva para enfundarse en sus botas, o Pilar Rubio, quien ha declarado que para ella las Hunter no son sólo para lluvia. La guapa presentadora se las pone cada vez que se va de festival o al campo. La marca XTI también ha sacado recientemente su nueva colección de botas de agua y para ello ha fichado a la mismísima Irina Shayk como imagen de la marca, ¡la modelo sabe como lucirlas estupendamente!



Para ellas, y para ellos, también hay botas de agua para chicos y si hay una parejita que comparta amor bajo la lluvia esa es la formada por Eleanor Calder y Louis Tomlinson, ambos se han dejado ver juntos compartiendo la moda de las botas de agua.



Al mal tiempo...¡buena cara y botas de agua!