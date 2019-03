Kate Moss, Jessica Alba y Pippa Middleton hacen frente al frío con mucho estilo

¡Pelo, botas y sombreros borsalinos!

Aunque parezcan perfectas y luzcan como verdaderas estrellas en la alfombra roja, ellas también pasan frío. Y por eso no siempre pueden ir enseñando cuerpazo porque las bajas temperaturas no se lo permiten. Eva Longoria, Kim Kardashian, Kate Moss y Kylie Minogue son nuestras favoritas, ¿queréis saber cuáles son sus estilos a la hora de escoger un look invernal?