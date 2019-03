De Kate Moss a Blake Lively, las celebrities que han marcado estilo en los últimos años

Qué sería de la moda sin nuestras celebrities. Muchas gracias podemos dar a las casas de moda y diseñadores por crear las maravillosas tendencias que adornan los ‘outfits’ de cada temporada. Pero quienes de verdad marcan tendencia son las famosas. Muchas ‘matarían’ por llevar cada uno de sus looks, copiar sus estilos, pisar el asfalto con sus tacones o lucir sus bolsos más lujosos. ¿O acaso es mentira?

En Celebrities.es hemos creado la lista de las mujeres que han marcado personalidad, estilo y tendencia en nuestro país en los últimos años. Y si de moda hay que hablar imposible sería pasar por alto el nombre de Kate Moss. La top model más famosa de los últimos tiempos ha logrado que el estilo en la calle lleve su sello más personal, es como el ‘rey Midas’ pero en bella y espectacular: todo lo que toca lo convierte en tendencia.

Otras modelos que lucen condición encima de las pasarelas y lo traducen en sus ‘streetstyles’ son Alessandra Ambrosio y Miranda Kerr. Las jóvenes ‘ángeles’ de ‘Victoria’s Secret’ lucen diseños exclusivos en todas las revistas del mundo, ya sean en posados para firmas o con sus propios looks, todo un icono para las chicas más atrevidas.

El escenario pop viene siendo un huracán a la hora de marcar tendencias. Madonna lleva liderando la corona desde muchos años. Ha puesto de moda los sombreros ‘cowboy’, la melena rubia, el ‘total look black’ o el cuero. Pero las nuevas generaciones le vienen pisando fuerte, Lady Gaga es la nueva estrella del excentricismo porque sus diseños más ostentosos han hecho que la moda gire hasta límites insospechados. Y alguien que parece haber hecho acopio de este llamativo estilo es Nicki Minaj. La rapera ha logrado que el mundo luzca de nuevo los tonos flúor…

Las que han logrado marcar a toda una generación son las chicas de ‘Gossip Girl’, Blake Lively y Leighton Meester. Lazadas y tocados, estilo ‘lady chic’, ‘glam’ y sofisticación han sido las insignias que muchas adolescentes han querido lucir. Pero no todo es de color de rosa, y Miley Cyrus desde que cambió de look representa al lado más agresivo y salvaje de la moda urbana. ¡Y le queda de fábula a la ex de Disney!

La moda española está siendo acopio en todas las tendencias de las mejores casas de moda de todo el planeta. Penélope Cruz tiene gran parte de ‘culpa’. El volante, croché, los topitos, esa melena morena, escotes marcados, las chaquetas toreras… Han sido referentes en Hollywood y se han transmitido en la moda más urbana. ¡Si ellas llevan cualquier modelo hoy, tú lo lucirás mañana! ¿Cuál de todas es tu referente?