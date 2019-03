Kate Moss se animó a casarse gracias a ‘Mi gran boda gitana’

Todo el mundo de la moda asistió el pasado 1 de julio a la boda de Kate Moss y Jaime Hince. Hasta ahora poco sabíamos de cómo fue el acontecimiento más 'fashion' de 2011, pero por fin hay una exclusiva que nos lo aclara. En la edición estadounidense de Vogue del mes de septiembre podemos encontrar el reportaje de boda de que hizo Mario Testino.

En la entrevista podemos saber el origen de todo... Hince le pedía la mano constantemente a Kate y ella le 'daba calabazas'. Un buen día, estaban viendo enla tele ' Mi gran boda gitana', cuando la inspiración le llegó de forma repentina a la modelo. "Los gitanos me parecen muy románticos. No pueden hacer nada hasta que se casan, así que se casan muy jóvenes”, dice la modelo. Así que se giró y al ver a Jaime ahí suspirando por ser su esposo y le dijo 'si, quiero'.

Como resultado, tres días de boda y cuatro vestidos, algunos de ellos diseñados John Galliano o Stella McCartney. Eso sí, ninguno inspirado en la cultura gitana. Es lo que menos le convenció de todo el documental: "No puedes creerte lo de los vestidos. Son como si tuvieran mariposas, no pueden ni llegar al altar. Es genial".

Decoración rock&roll en la mansión del siglo XVII de Cotswold, 138 personas, circo para los niños, salida de la iglesia con la canción 'You can't always get what you want' de los Rolling Stones y un baile en el que no hubo vals sino 'If there is something', canción favorita de los novios, fueron algunos de los peculiares detalles que rodearon el enlace.

Y por mucho glamureo y famoseo que hubiera, la boda de Kate tuvo pinta de ser muy 'gitana'. Tres días de celebración dan mucho de sí, por lo que nos imaginamos que lo que pasó allí dentro seguro que se asemeja a este vídeo...