Karlie Kloss, Kate Middleton, Suki Waterhouse o Jennifer Lawrence nos inspiran los cortes de pelo de este otoño

EL ‘BIRKIN’, EL ‘PIXIE’, LA MELENITA DESPEINADA O EL MAXI FLEQUILLO

Con la llegada del otoño aparecen las nuevas tendencias en corte de pelo que ya podemos observar en muchas de nuestras celebrities. Y es que nada mejor para renovar temporada que comenzar con un buen cambio de look. La variedad es infinita y se admiten todo tipo de largos: para corto el ‘pixie’ o el tazón y las medias melenas se llevan despeinadas o con flequillo, al estilo ‘birkin’. Si no te atreves a darle a la tijera, las ondas rollo ‘surfero’ y los maxi flequillos serán tus aliados. Karlie Kloss, Kate Middleton, Suki Waterhouse, Jennifer Lawrence o Lena Duhham son las que nos inspiran los cambios de look de esta temporada.