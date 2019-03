Se revela la causa de la muerte de Karl Lagerfeld

Kark Lagerfeld fallecía a los 85 años. Ahora ha sido su mano derecha, Natasha Fraser-Cavassoni, la que ha revelado a través de una carta publicada en el Daily Mail la verdadera cusa dela muerte del reconocido diseñador de Chanel.

“La muerte de Karl Lagerfeld me ha dividido en dos. Mi lado racional se alivia porque ya no tiene dolor, Karl tuvo cáncer de páncreas, pero mi lado emocional no puede soportar la idea de que nunca volveremos a hablar”.

El fin de semana pasado todo el mundo de la moda le despedía. Su deseo era ser incinerado y así lo hicieron sus allegados en el Mont-Valerien en una ceremonia breve e íntima a la que asistían, entre otros, Anne Wintur, Inés de la Fressange y parte de la familia Grimaldi, entre los que se encontraban Carolina de Mónaco y sus hijos Andrea y Carlota Casiraghi.

