Kanye West revoluciona las redes sociales tras llevar lentes de contacto azules a la Gala MET 2016

EL RAPERO SE CONVIERTE EN EL CENTRO DE TODOS LOS COMENTARIOS

Sin duda alguna, uno de los looks más comentados de la Gala MET 2016 fue el que llevó Kanye West, no sólo por sus vaqueros rotos sino también por las lentillas azules que lució para la ocasión. Un estilismo de lo más comentado en las redes sociales por la ‘grimilla’ que daba mirarle a los ojos… ¿Aun no lo has visto?