Justin Bieber, harto de las críticas que ha generado su nuevo look

Las últimas semanas no están siendo buenas para Justin Bieber. El cantante no ha parado de meterse en líos de los que la prensa se ha hecho eco. Últimamente se habla más de sus líos de faldas, de su estado anímico y de su peinado que de su gira musical, Purpose, con la que está cosechando muchos éxitos.

Pero Justin ha explotado y ha contestado a las críticas con un vídeo donde vemos al cantante con gesto irónico y un timbre de voz más grave de lo normal. ¿Enfadado o sarcástico? El cantante ha demostrado que no le gusta ser como el resto de la gente y en eso radica su fama. "Ser raro es divertido si no eres raro no me gustas", añadía como título en la publicación.

En el vídeo el intérprete de 'Sorry' ha contado una anécdota que le pasó con una fan que parece que ha sido la gota que colmado la paciencia de Bieber. El artista explica que una seguidora se le acercó para decirle que lo quería mucho pero que su último peinado es el que le gusta menos de todos los que ha llevado. La voz de Justin denota arrogancia e indiferencia hacia la chica. ¿De verdad no le importa a Justin lo que piensen de él?