Los jumsuit cut out, los pantalones culottes y los complementos veraniegos triunfan entre los mejores looks de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana con la subida de las temperaturas los looks llegan de lo más veraniegos. Como el diseño tipo malla con flores bordadas de Marisa Tomei, el outfit compuesto por un jumsuit cut out con pamela de Diane Kruger o el street style en blanco de Lily Aldridge. Unos modelitos que te ayudarán a elegir tus looks para este verano. ¡Toma nota!