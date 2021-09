Así es Julianna Ro, la ganadora del título Miss International Spain 2021

Julianna Ro es el nombre artístico de Ángela Ropero, una sevillana de 27 años licenciada en traducción e Interpretación de Inglés y Francés, cantante, compositora y modelo. Actualmente está cursando un master en MBA de Dirección de empresas especializado en una de sus pasiones: la moda.

Después de un año cargado de trabajo y luchando por conseguir la corona de esta nueva edición, la sevillana fue proclamada como ganadora del título Miss International Spain 2021, evento que tuvo lugar en la noche de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife. Una noche mágica para todas las participantes, pero en especial para Julianna quien se convirtió en la mujer más bella de España gracias a su discurso.

Unas palabras que llegaron al corazón de muchas personas, ya que quiso llevar su discurso a favor de las mujeres, hablando de la cantidad de valores que tienen aparte de su belleza. Además, ha aprovechado la ocasión para desmentir el mito de los certámenes de belleza, puesto que ahora los valores de todas y cada una de las mujeres que han podido participar se tienen muy en cuenta.

"Si yo fuera Miss International España haría lo imposible por demostrar que una mujer solo tiene que ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera. Y si este jurado esta noche me da la oportunidad, por mi educación que me ha dado mi madre, por mi experiencia y por el legado que me gustaría dejar en un futuro, con muchísimo respeto y humildad, sé que estoy más que preparada para ser Miss Internacional España 2021", fueron las palabras que utilizó la compositora para terminar su discurso, el cual se llevó toda la ovación del público.

"ESTO SE ACABA. Estoy muy contenta y orgullosa de mi trabajo, de cómo he vivido la experiencia. Me llevo mil cosas maravillosas y espero que vengan mil más. Gracias a todos por estar a mi lado, ¡Vamos, mi gente bonita!", ha comentado la modelo en su perfil de Instagram para agradecer una de las experiencias más especiales que ha vivido en su vida.