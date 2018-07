Una joven con vitíligo consigue hacer arte con las manchas de su piel

A Ash Soto le diagnosticaron vitíligo, una enfermedad cutánea rara que provoca la despigmentación parcial de la piel, cuando tenía tan solo 12 años. A medida que las manchas fueron aumentando, comenzaron los ataques por parte del resto de niños, que provocaron que Soto se acomplejase de su piel y que hiciese lo posible por ocultarla.

Pero después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, decidió ir luciendo su cuerpo poco a poco. Se planteó diferentes retos para superar sus inseguridades, como salir a la calle con camisetas que no fuesen de manga larga, hasta ahora, que presume de su cuerpo y ha aprendido a amar sus manchas.

Ash se ha dado cuenta de que su cuerpo es arte y ha decidido presumir de él. Hasta que no repasó sus manchas con un rotulador negro no se dio cuenta de que el contraste de los colores de su piel dejaba ver unas manchas que se parecían al mapa del mundo: "Nunca me di cuenta de lo hermoso que era mi vitíligo hasta que lo tracé con un marcador negro, realmente ayuda a sacar los diferentes colores de mi piel".

El arte ha servido a Soto para aceptar su cuerpo, y ahora pretende ayudar e inspirar al resto de personas que padezcan lo mismo que ella mientras continúa con sus creaciones. "Voy a seguir creando diferentes piezas de arte con mi piel y espero que inspire a otros en el proceso", ha explicado la joven.

Ash se ha convertido en todo un ejemplo de superación de una complicada enfermedad que le ha acomplejado durante muchos años de su vida. Después de recibir dolorosos comentarios, como que si se había duchado con lejía, ha conseguido amar su cuerpo y hacer arte con lo que otros ven imperfecto. "Ahora lo que otros perciben como una imperfección he hecho algo más hermoso y lo he hecho más aceptado que antes", declaraba la joven en la entrevista que ha concedido a Daily Mail.