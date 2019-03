Una joven se somete a varias cirugías para conseguir parecerse a Bella Hadid

No es la primera vez que los fans de algunas estrellas pasan por el quirófano para conseguir parecerse a sus ídolos. Las técnicas para las transformaciones estéticas no paran de evolucionar, aunque el problema es que el resultado no siempre es el deseado. Pero no es el caso de la neoyorquina Benny Smith, que ha invertido 25 mil dólares en cirugías para lucir como Bella Hadid, y lo ha conseguido.

La hermana pequeña de las Hadid que recientemente ha debutado en la pasarela de la emblemática casa de lencería Victoria's Secret, y que puede presumir de tener una prometedora carrera en el mundo del modelaje, se ha convertido en un referente de belleza para muchos. Es halagada en revistas, protagoniza portadas y se la rifan para campañas publicitarias, y entre tanto, su fama no deja de crecer.

Probablemente sea el éxito de la modelo lo que haya animado a Benny Smith a pasar por el quirófano hasta conseguir parecerse todo lo posible a ella. Según ha asegurado la neoyorquina, antes de las intervenciones quirúrgicas, la gente ya reconocía que se parecía a Bella: "La gente me comparaba con Bella todo el rato. Mis seguidores, extraños, amigos, incluso mi hermana y mi padre no lo pueden creer", explicaba Benny.

Así que decidió someterse a inyecciones de botox, implantes de mentón y rinoplastias entre otras intervenciones, para conseguir el parecido de forma más evidente del que está tan orgullosa. "Creo que es un gran cumplido y amo escuchar que me parezco a alguien que fue nombrada la mujer más caliente del mundo para la revista GQ. Bella y yo tenemos tipos de cuerpos similares. Las dos tenemos cinturas diminutas, piernas largas y caderas", comentó Smith.

Ha sido la propia Benny la que se ha encargado de publicar en las redes sociales las imágenes que muestran la evolución:

Benny Smith | Redes Sociales

