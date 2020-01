Jon Kortajarena ha compartido a través de sus Stories de Instagram un mensaje de un fan que le ha dejado bastante preocupado. Aunque en un principio declaraba que no sabía si creérselo o no, no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un contundente mensaje a todos sus seguidores.

El modelo compartía el mensaje que había recibido: "Hola, ¿cómo estás? Te admiro muchísimo. Me quiero operar la cara y me estaba imaginando algo así como tu rostro. Por favor, contéstame, necesito tu ayuda. Mil gracias".

A esto, Jon contestaba: "Últimamente la gente se plantea hacerse operaciones de estética con una ligereza muy peligrosa. Es algo muy serio y, sobre todo, la última opción". Y continuaba: "Hay que aprender a quererse, a gustarse y a valorarse. Eso no te lo da una operación, está dentro de ti y no va a salir hasta que no lo soluciones".

