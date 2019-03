Jon Kortajarena se convierte en ‘bailaor’ para la nueva fragancia de Jean Paul Gaultier

¡OLÉ QUÉ ARTE!

Ya sabíamos que nuestro modelo más internacional es guapo para reventar. De lo que no teníamos ni idea era de que a Jon Kontajarena se le diera tan bien bailar flamenco. Taconeando sobre un ‘tablao’ y derrochando arte, le hemos descubierto presentando una nueva fragancias. Por lo que se ve, no sólo sabe lucirse como nadie sobre las pasarelas si no que también está hecho un ‘bailaor’ como la copa de un pino.