Jon Kortajarena abre con Mango la pasarela 080 de Barcelona

La firma catalana Mango ha sido la encargada de teñir del rollo punk de los 70 y del estilo grunge de los 90 la 12 edición de la 080 Barcelona Fashion... Vamos, toda una jornada a lo 'hard rock style' y en la que el modelo internacional, Jon Kortajarena, fue el encargado de abrir el desfile. Y es que, aparte de guapo, guapísimo, es la imagen de la parte masculina de la firma, H.E. by Mango.

Muchas fueron las celebrities que no quisieron faltar a esta cita con la moda, y ya sabemos de sobra lo que les gusta a los famosos un buen sarao. Patricia Montero, Leticia Dolera, la modelo y bloguera Clara Alonso y la ex novia de David Bisbal, Raquel Jiménez, no quisieron perderse este evento en la Ciudad Condal. Por su parte, Boris Izaguirre y Jaime de Marichalar fueron los encargados de darle el toque 'masculino chic' al front row del desfile.

Estaremos atentos porque la Barcelona Fashion seguirá reuniendo a caras conocidas del panorama celebritero de nuestro país y de fuera de él, mañana otra marca catalana Desigual, contará con la top model brasileña Adriana Lima, que desfilará por primera vez en España.