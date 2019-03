Jessica Biel, la nueva cara de Revlon

Jessica Biel ha decidido sonreír a pesar del revuelo que han causado los supuestos romances de su ex, Justin Timberlake, mientras salían juntos.

La actriz, más guapa que nunca, se ha convertido en imagen de la firma de belleza Revlon que ya tiene de abanderadas a Halle Berry o Jessica Alba.

Biel, que está rodando en Nueva York la película New Year's Eve, parece que intenta refugiarse en el trabajo para superar no sólo su ruptura con Justin sino los trapos sucios de su relación, que no da dejan muy bien parada.