Jessica Alba, Selena Gomez y Paula Echevarría se pasan del pintalabios rojo al rosa esta temporada

EL ROSA ES EL NUEVO ROJO EN LAS BARRAS DE LABIOS

La primavera parece que no sólo la sangre altera, y es que las celebrities también han querido hacer un cambio en su maquillaje y lucir nuevas tendencias. La última, el pintalabios color rosa. Y es que al parecer el típico color rojo ya ha pasado de moda y el rosa ha ocupado su puesto, y como para no. Este tono es perfecto para el día y para la noche ya que queda muy natural y si no mira a Jessica Alba, Olivia Wilde, Selena Gómez o Blake Lively que son sólo algunas que ya han decidido renovar neceser.