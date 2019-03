Jessica Alba, Paula Echevarría y Kendall Jenner nos dan las claves para lucir los maxi abrigos este invierno

LOS ABRIGOS LARGOS MARCAN TENDENCIA ESTA TEMPORADA

Seguro que los has visto en las tiendas y te has enamorado de ellos, y es que los maxi abrigos, además de ser calentitos, son tendencia total esta temporada. Dan un toque sofisticado y chic a tu look, ya sea más ‘street’ o más de ‘photocall’, el caso es que son un acierto asegurado. De pelo, de paño, cruzados, de corte militar… ¡Todo vale! Jessica Alba, Paula Echevarría, Kendall Jenner, Olivia Palermo o Cara Delevingne te dan las claves para lucirlo con estilo.