Jessica Alba, Alexa Chung o Miranda Kerr saben que en tu armario no debe faltar un jersey de cashmere

LA PRENDA INDISPENSABLE PARA ESTA ÉPOCA DEL AÑO

¿Con qué puedo combinar esta pantalón vaquero que me acabo de comprar? ¿Y ésta falda de cuero de vestir de color negro? Sea cual sea la pregunta, casi siempre habrá una respuesta correcta: un jersey de cashmere. Es ideal para la época del año en la que estamos y combina con todo. Jessica Alba, Miranda Kerr, Alexa Chung, Olivia Palermo o Emma Stone lo saben de sobra, y no tenemos nada más que observar sus looks para hacernos a la idea de que un jersey de cashmere es una prenda básica para nuestro armario.