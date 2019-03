Jesaaelys Marie, la hija de Daddy Yankee que ha conquistado las redes sociales

Jesaaelys Marie, la hija menor del famoso reggaetonero Daddy Yankee, se ha convertido en toda una influencer con tan solo 17 años. La joven, fruto del matrimonio del cantante con Mireddys González, cuenta con 152 mil seguidores en su cuenta de Instagram, ella misma se define en esta plataforma como una amante de los viajes y una bloguera de belleza.

En su cuenta se puede ver como la nueva 'it girl' no para de viajar de un sitio a otro, Jesaaelys está siempre muy activa en redes y sus número de seguidores no deja de aumentar cada día.

La joven de 17 años también ha utilizado las redes sociales para dejar claro lo orgullosa que está de su papi al conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico: "Tan orgullosa de tus logros y metas. Hoy recibiste tu estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico, pero todos saben que te mereces cada premio y reconocimiento en el mundo por ser un artista maravilloso y el mejor padre del universo. Papá te amo", decía la influencer en Instagram.