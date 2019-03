Jennifer Lopez, Naomi Campbell o Eugenia Silva, las celebrities recuerdan a Óscar de la Renta

Celebrities de todo el mundo han utilizado las redes sociales para compartir su sentimientio de tristeza y pena ante la noticia del fallecimiento del diseñador latino Óscar de la Renta.

Naomi Campbell ha recordado al de República Dominicana publicando unas emotivas fotografías de sus primeros años como modelo, en su cuenta personal de Instagram. En una de ella, la modelo y el diseñador aparecen muy sonrientes, dados de la mano al final de un desfile. Naomi ha titulado: "Siempre serás el caballero de la moda. Descanse en paz". En otra imagen, Campbell e Iman posan en la pasarela luciendo unos diseños de Óscar, y titula: "Tú hiciste este sueño realidad".

Jennifer Lopez también ha recurrido a esta red social para compartir dos instantáneas de hace varios años junto al diseñador. JLo ha escrito: "Yo y el legendario Óscar de la Renta. Descanse en paz. Te echaremos de menos". Taylor Swift publicaba una imagen en la que luce en la alfombra roja y ante múltiples paparazzis, un espectacular diseño de De la Renta y comenta emotivamente: "Mi diseñador favorito de todos los tiempos ha fallecido. Óscar, fue un honor vestir tus diseños y haberte conocido. Cariñoso recuerdo".

En España, Eugenia Silva le recuerda profundamente: "Querido Óscar: tu nos enseñaste a vivir. Con tus diseños pusiste una nota de color en un mundo que a veces parece que fuera demasiado gris. Me enseñaste a no tener miedo y a aprovechar cada segundo de esta vida. Hoy nos has dejado pero tu manera de entender la vida seguirá presente en todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerte y quererte… Te vamos a echar mucho de menos… Descanse en paz, maestro".

Nieves Álvarez también le dedica unas palabras: "Descanse en Paz el gran icono de la moda americana Oscar de la Renta. Siempre serás el gran Gentleman de la moda. #RIP #oscardelarenta #maestro". Y Nati Abascal: "Estoy echa polvo, no tengo palabras. La pena me embarga. Me ha ayudado muchísimo en los momentos malos, pero también nos hemos reído y divertido de lo lindo. Una persona única, honesta, humilde, sencilla, con un corazón enorme, como no había nadie en el mundo".

Karlie Kloss, Carmen Lomana, Sarah Jessica Parker o Julio Iglesias, entre otros, ya han recordado al 'Gentleman de la Moda'.