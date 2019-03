Jennifer Lopez: Exuberante a los 40

Más que ‘on the floor’ ella está ‘on the top’. Después de haber estado desaparecida cual Mónica Naranjo, JLO vuelve pisando fuerte con o sin Loubotins (single que pasó sin pena ni gloria). Su disco es número uno en ventas desbancando así a la mismísima Lady Gaga (normal, con ese disco hecho entre giras como para no quitarle el puesto de reina de la pista).

Pero… lo que más me llama la atención de este ‘come back’ es lo impresionante y guapa que esta la Jenny. Aunque vamos, si yo tuviese a mi alrededor a cuatrocientos ‘esclavos’ haciéndome un tratamiento de La Mer todos los días también luciría así de guapo y estilizado. Es lo que se cuenta en el celebrity-system…

Entre sus colores favoritos destaca el rojo, que le encaja fenomenal con su piel latina. Eso sí, no ha olvidado en el armario esos vestidos de brillos por aquí y por allá. Aunque, nada que ver con lo que nos tenía acostumbrados. La clave de sus estilismos: los zapatos. Ya sea en un look casual, sporty-chic o de lo más glamouroso. Ella no se baja de sus tacones. Quizás su altura tenga que ver en este tipo de elecciones fashionistas…

JLo está de moda, le pese a quien le pese. Es imagen de mil campañas de publicidad, las firmas cosméticas y de moda más high se pelean por tenerla en sus campañas publicitarias y eventos, no hay photocall que se le resista y su figura y estilismo ha mejorado considerablemente. Atrás quedó esa chica con look hortera y glitter, glamourosa de segunda o tercera regional. ¡Bienvenida a la sofisticada y trendy López!