Jennifer Lopez, Beyoncé o Emma Watson, son algunas de las famosas con bigote

El vello facial pasa factura a algunas celebrities

Desde Katy Perry hasta Beyoncé, podrán ganar millones con su música, pero verlas con un buen mostacho las trae de nuevo a la Tierra y las vuelve un poquito más humanas. Y es que el bigote es el peor complemento que una artista puede llevar, es desfavorecedor a más no poder y lo peor de todo, una vez te das cuenta de que no te has depilado, no hay una rápida solución posible. Ay bigotudas celebrities… ¡os hemos pillado!