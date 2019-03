Jennifer Lawrence toda una 'pájara' para la portada de W Magazine

La revista W Magazine nos trae el próximo mes a Jennifer Lawrence en portada y convertida en un auténtico cisne negro. La actriz ha protagonizado una sesión de fotos inspirada en las aves, en la que el fotógrafo Tim Walker ha sacado su lado más sensual gracias a las exquisitas creaciones de Alexander McQueen, Prabal Gurung, Alberta Ferretti y Vivienne Westwood Gold Label.

Todos los modelos eran ultrafemeninos y consiguieron sacar el lado más sensual y atrevido de Jennifer. En la portada, aparece con un espectacular vestido de organza de Calvin Klein y un tocado que nos ha enamorado.

Además, acompañando a estas espectaculares fotografías, la actriz habló sobre su vida en Hollywood y confesó que: “Por desgracia no puedo vivir en Los Ángeles más. No entiendo cómo los actores pueden hacerlo. No sé puede tener vida propia allí, me siguen a todas partes. La vida allí no es normal".