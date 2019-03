Jennifer Lawrence, ¿la nueva Kristen Stewart?

Por mucho que quieran compararlas, Jennifer no tiene nada que ver con Kristen. Bueno, miento. Lo único que comparten es su participación en películas que han sido asociadas al fenómeno fan adolescente. Pero en cuanto a looks no tienen absolutamente nada que ver. Las dos son guapas, se preocupan por la moda, pero cada una es fiel al que, de momento, parece ser su estilo. El de Kristen ya lo examinamos hace ya algún tiempo, así que vamos directamente al de Jennifer.

Mientras que para la película, Lawrence luce melena castaña y trenza (muy a lo Lara Croft) en su día a día, Jennifer opta por el rubio, un tono que endulza sus rasgos y la hace, en consecuencia, mucho más soft. En cuanto a su maquillaje, natural (aunque a veces se pasa con el blush en las mejillas).

Cuando más guapa está es con el pelo suelto, el recogido la hace parecer más mayor y sí que es verdad que a veces, en sus elecciones de vestuario, padece el efecto Taylor Swift: 'ser elegante pareciendo más viejuna'. Exacto, Jennifer Lawrence tiene mucho estilo pero podría elegir mejor algunos outfits, como por ejemplo: el dorado a lo burbuja de Freixenet no le hace justicia: ¡parece Juncal Rivero cuando presentaba los programas de José Luis Moreno! Sin embargo, cuando elige vestidos cortos o looks más informales... ¡ACIERTA!

Pero vamos, todavía le quedan muchas alfombras rojas por pisar, vestidos que elegir y platós a los que acudir... Seguro que, dentro de un tiempo, tendrá ese puesto en el glamour-ranking que ya está empezando a currarse.