Jennifer Aniston odiaba el pelo de Rachel

"En general, no me gustaría volver a vivir toda aquella 'época Rachel', explica Aniston en la edición americana de la revista Allure. Define su peinado como "la cosa más fea que he visto en mi vida" y asegura que no es fan de las capas cortas "así que no me gusta revisitar esa época en particular".

Su personaje Rachel sólo lució el mítico peinado durante la primera y la segunda temporada pero bastó para que causara un efecto comparable al del de Farrah Fawcett en los 70: miles de mujeres de todo el mundo acudían a la peluquería con su foto en la mano.