Jennifer Aniston habla sobre la chaqueta con etiquetas que lució en el estreno de 'Office Christmas Party'

La semana pasada Jennifer Aniston se convertía en el objetivo de las críticas después de cometer un error estilístico que a día de hoy todavía nos cuesta digerir. La actriz aparecía en el estreno de su película 'Office Christmas Party' en Nueva York con las etiquetas puestas en su chaqueta.

Días después de lo sucedido, la intérprete acudió al programa de Jimmy Kimmel y allí habló sobre lo sucedido. Pero para sorpresa de todos, lo sorprendente no fue que a Jenn se le olvidase cortar las etiquetas, lo más curioso de esta historia es que esta no era la primera vez que la actriz de 'Friends' se ponía esa chaqueta.

"Aquí viene lo más triste de esta historia, me he puesto este abrigo cuatro veces. Me lo habían regalado amablemente después de haber rodado un anuncio, me lo llevé a casa y no me preocupe de más, para ser honesta. Y ahora después de ponérmelo cuatro veces, me ocurre esto. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Y encima ni siquiera era una etiqueta pequeña", reveló Aniston en el programa.