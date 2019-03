Jennifer Aniston copia los modelitos a Angelina Jolie

DOS ARCHI ENEMIGAS UNIDAS POR UN VESTIDO

Siempre hemos sabido que Jennifer Aniston y Angelina Jolie no eran muy amiguitas que digamos, pero convertirse en el clon de Angelina no le va a ayudar mucho. De hecho, lo más seguro es que desate la furia de la mujercita de Pitt. ¿Está copiando Jen el look de Jolie? Juzgad vosotros mismos.