Jen Selter, la chica con el mejor culo de Instagram

Si Kendall Jenner nos daba las claves y los mejores trucos para conseguir un abdomen marcado, Jen Selter, conocida como ‘el mejor culo de Instagram’ ha conseguido miles de seguidores gracias a sus glúteos tonificados y a sus rutinas fitness. Esta chica ha desmotrado que detrás de sus cuidadas fotos de Instagram, existe un duro entrenamiento.

Parece que Instagram se ha convertido en la red favorita de los famosos y no tan famosos para publicar sus selfies y belfies. Jen no ha pasado desapercibida ante esta nueva tendencia belfie donde su trasero se ha convertido en el protagonista de todas sus publicaciones. Su fama es tan elevada que entre Instagram y Twitter suma más de 10 millones de seguidores y por una foto puede ganar miles de dólares. Pero su éxito no llegó solo, ya que Selter cambió totalmente su vida en 2010 cuando decidió dedicarse completamente a su cuerpo y a su imagen.

Si lo que queréis es tener seguidores y conseguir uno de los cuerpos más envidiados de Instagram, la deportista cuenta con su propia aplicación donde ofrece distintas tablas de ejercicios y niveles para completar en seis semanas. La gurú fitness también sube videos a Instagram para motivar a sus seguidores y para aquellos que no tengan tiempo de realizar su programa de ejercicios a diario.