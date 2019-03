Jeans en todas sus versiones y mini vestidos, la elección de esta semana

LOS MEJORES LOOKS DE LA SEMANA

¡Ya tenemos los 10 mejores looks de la semana! Nuestras celebrities apuestan por un look cómodo para el día compuesto por unos jeans y una camisa básica. Pero para la noche todo cambia y se enfundan en sus vestidos más sexys enseñando piernazas. Las encargadas de lucirlos cómo solo ellas saben no han sido otras que Zoe Saldana, Vanessa Hudgens o Sara Carbonero... ¡Menudo derroche de estilazo!