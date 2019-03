Irina Shayk sufre un accidente en la playa durante sus vacaciones

A pesar de los continuos rumores de crisis, Irina Shayk y Bradley Cooper han vivido sus vacaciones más románticas juntos en Cerdeña. La pareja siempre intenta mantener alejada de los focos su vida privada pero no ha podido evitar ser pillada a bordo de un yate hace unas semanas en Italia regalándose numerosos gestos de cariño.

Ahora, la modelo se encuentra, de nuevo, en una exótica playa, aunque no sabemos si en compañía o no del actor, como hemos podido saber gracias a su perfil de Instagram. La exnovia de Cristiano Ronaldo ha compartido en esta red social una imagen donde vemos que la maniquí ha sufrido un pequeño accidente en la playa por culpa de unos corales, como ella misma explica. Con el pie vendado, Shayk no solo presume de piernas sino también de destino paradisíaco.

Aunque la modelo ha hecho un alto en su apretada agenda laboral, no descuida su rutina de ejercicios para mantenerse en forma como vemos en sus redes sociales. Además de sus trabajos para distintas marcas y editoriales de moda, ahora ha vuelto a hacer una incursión en el mundo de la interpretación. Después de su papel en la película 'Hércules', Irina se ha metido en la piel de una abogada para serie 'Cop Show with Colin Quinn'.