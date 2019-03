Irina Shayk sube las temperaturas

La de Sports Illustrated es una de las portadas más deseadas por las top y ésta vez, le ha tocado el turno a Irina Shayk.

La novia de Cristiano Ronaldo se ha convertido en la primera mujer rusa en protagonizar este número especial llamado Swimmsuit.

"No sabía que iba a salir yo en portada. Había 10 chicas en la sesión y ninguna supimos quién iba a ser la elegida hasta el último momento", ha confesado Irina. "Cuando lo vi no me lo podía creer"

La modelo, de 25 años, se muestra de lo más sugerente en las playas de Hawai con un escueto bikini, que le sienta de maravilla.

En la entrevista que acompaña al reportaje, Irina confiesa que hace deporte cinco días a la semana pero que nunca se ha sometido a dieta... ¡Menuda suerte tiene la chica de Cristiano!

Pues nada, corred al quiosco y preparaos para ver lo mejor de esta increíble mujer, empeñada en mostrarse tal y como es. Seguro que más de uno se lo agradece...