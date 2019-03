Irina Shayk interpone una orden de alejamiento contra un fan por acoso

Irina Shayk no atraviesa su mejor momento. Y es que la joven ha tenido que interponer medidas legales contra un fan enloquecido y obsesionado con ella, que no deja de merodear el piso de Wast Village de Nueva York, en el que vive.

Según recoge el diario The New York Post, el hombre en cuestión no deja de enviarle flores y regalos, hasta el punto que Irina ha llegado a temer por su seguridad. Y más cuando llegó a encontrárselo dentro de su propio apartamento, cuando éste se encontraba en obras tras los destrozos ocasionados por el huracán Sandy.

Afortunadamente, la top consiguió salir del apartamento antes que el hombre y llamó de inmediato a la policía pero, cuando llegaron, el hombre ya había escapado y no pudieron hacer nada más que recoger las declaraciones de los allí presentes y una denuncia más de Irina contra el obseso individuo.

Sin embargo, ésta no fue la última escenita que protagonizó y ha vuelto a presentarse en su edificio en más ocasiones, tal y como demuestran las cámaras de seguridad y los vecinos de Irina, dando paso a una orden de alejamiento interpuesta por la novia de Cristiano Ronaldo y que impediría que episodios como estos volvieran a repetirse.