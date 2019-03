Irina Shayk, una guapa líder de su manada...

¿SERÁ IGUAL CON CRISTIANO?

Irina Shayk ha demostrado lo bien educado que tiene a su perro. En plena calle neoyorkina, la modelo rusa no duda en adiestrar a su mascota si hace algo que no le gusta. Plas, sit, patita... Lo que ella quiere, el can lo hace. ¿Hará lo mismo con su chico, Cristiano Ronaldo?