Irina Shayk estará finalmente en el desfile de Victoria's Secret

DESPUÉS DE LOS RUMORES DE EMBARAZO

Irina Shayk es una de las supermodelos veterana en el mundo de la lencería, que no podía faltar en el show de Victoria's Secret. Tras la publicación de las imágenes oficiales previas al desfile que ha compartido la organización del evento, donde no aparecía la modelo rusa, todo parecía señalar que no pisaría la pasarela de los ángeles de la casa de lencería, y se rumoreaba que podría ser por el supuesto embarazo resultado de su relación con Bradly Cooper. Pero una foto desde el backstage ha desmentido la noticia.