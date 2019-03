Irina Shayk no estará en el desfile de Victoria's Secret en París

LA MODELO RUSA SE CAE EN EL ÚLTIMO MOMENTO

Irina Shayk no desfilará en el esperado show de los ángeles de [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/celebrities/temas/victorias_secret-1|||Victoria’s Secret en París]]. Esta noticia no hace sino aumentar los rumores de embarazo de la modelo rusa, ya que quizás su incipiente barriguita le impida poder disimular su estado en ropa interior. No obstante, se desconocen los motivos reales por los que la firma de lencería no contará con Irina, aunque se sabe que está en París. ¿Qué habrá pasado?