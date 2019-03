Irina Shayk, Amaia Salamanca, Eva González... famosas que se han vestido de novia pero nunca se han casado

AUNQUE ALGUNAS HAN ESTADO CERCA DE PASAR POR EL ALTAR

Solo nuestras celebrities pueden contar cómo es eso de vestirse de novia y no casarse. Muchas de ellas, han lucido algunos de los vestidos blancos más exclusivos de las firmas ya sea en presentaciones o desfiles, pero a la hora de la verdad no han dado ese gran paso con sus parejas. Tamara Falcó, Mónica Cruz, Vanessa Lorenzo... son muchas las que se han visto vestidas de blanco pero no han emprendido el camino hacia el altar. ¿Lo llegarán a lucir algún día en sus bodas?