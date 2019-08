Irene Rosales ha sido recientemente de lo más cuestionada en redes sociales, y es que además de tener que pronunciarse de nuevo tras las muchas especulaciones que ha habido sobre un posible nuevo embarazo, que una vez más ha desmentido, la mujer de Kiko Rivera ha compartido con todos sus seguidores un secreto…

Un detalle sobre el que muchos de sus followers llevan tiempo preguntándole: sus nuevas pestañas.

"Para todas las que me estáis preguntando dónde me he puesto las pestañas, me las he puesto en Sevilla. Yo estoy súper feliz y encantada porque no me las noto nada y el tacto es súper natural", escribe junto a un post donde las muestra al detalle.

¿Y qué le parecen las nuevas pestañas de la nuera de Isabel Pantoja a sus seguidores? Pues hay de todo… Y es que mientras a algunos les parece que se ha pasado con el largo, otros opinan que está guapísima. ¿Y a ti qué te parecen? ¡En el vídeo te las mostramos!

