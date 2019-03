Los invitados a #bodaduquesa

“Una vez más, las redes sociales se hacen eco de las noticias del día y colocan en el número uno de los temas más comentados (trending topics) al enlace que unirá a Cayetana Fitz James Stuart y a Alfonso Díez. Aunque la supuesta ruptura de Shakira y Piqué ocupaba las primeras posiciones al inicio de la jornada, conforme se acercaba la hora de la boda, el hastag #bodaduqeusa se ha colocado en el número de la lista”.

Los periódicos digitales de toda España daban la noticia horas antes de que Cayetana y Alfonso dijeran “Sí, quiero”. Y es que las redes sociales y, en general, el mundo on-line, cada vez más, impera sobre el tradicional y prestigioso papel. Los líderes de opinión ya no son aquellos que escriben columnas o editoriales. En pleno siglo XXI, las cosas han cambiado y, en la actualidad, ese puesto, o más bien trono de la divulgación, lo ocupan jóvenes entre 16 y 30 años a los que se les conoce con el nombre de ‘tuiteros’.

Y, como no, uno de los temas más comentados, además de los innumerables chistes (que en muchos casos eran bastante hirientes), han sido los estilismos de los ‘escasos’ invitados a gran boda del momento que, obviamente, me dispongo ahora mismo a destripar…

Fran Rivera, su hermano Cayetano y su novia Eva González y Carmen Tello fueron los más aclamados. Seguramente porque fueron los únicos a los que conocían aquellas mujeres que se agolpaban en las vallas que rodeaban la entrada del Palacio de las Dueñas.

Carmen Tello, madrina de la boda, lució un vestido largo rojo con escote de pico, manga francesa y una mantilla espectacular. Sin duda, ‘el look’ más elegante de #bodaduquesa. Estaba espectacular con ese diseño de Victorio & Lucchino, como la gran protagonista del día: La Duquesa de Alba. ¿El vestido? Una obra de arte realizada por los sevillanos más cool de la moda. Lo que más me gustó fue el detalle de las flores de organza en las mangas y el cinturón verde, que le daba ese toque de color tan característico en los estilismos de nuestra duquesa. ¡Todo un acierto! Así como el sencillo ramo de flores.

El torero Fran Rivera lució un traje de chaqueta de Armani color azul combinado con una corbata roja. Un truco que pueden aplicar todos los morenos de pelo y piel. Estaba fabuloso. Así como su hermano Cayetano Rivera, de gris plata y verde. He de confesar que los ‘destellos’ sobre los trajes de chaqueta no me gustan demasiado, de hecho… ¡No me gustan nada! Pero la percha es la percha. Y para terminar, su novia Eva González iba ideal. El detalle de las hombreras le subió muchos puntos a su ‘simple’ vestido de color pavo real inspiración años 50. Así como sus complementos: zapatos y guantes en tonos empolvados y bolso de mano en print de serpiente… ¡Tendencia total de este otoño-invierno!