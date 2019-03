Invierno vs. primavera: duelo de temporadas en los 10 looks de la semana

La 'it girl' Olivia Palermo no pasa frío y por eso la vemos paseando a su lindo perrito parka color camel, pantalón verde y botas de 'mosquetero' en marrón. Y, para protegerse de la lluvia sin llevar paraguas, sombrero de paño en granate y gafas de sol. ¡Fashion a rabiar! Y otra 'celeb' que se resiste a las temperaturas es Salma Hayeck, con vestido granate, medias tupidas en negro y 'trench'de corte militar con doble botonadura. Y, para estilizar, zapatos negros de tacón con plataforma delantera, un imprescindible.

Los 'Kids Choice Awards 2013' nos han dejado tres de los looks de la semana. Kristen Stewart lució un conjunto de dos piezas en cuadros bicolor azul y negro con zapatos de salón. Selena Gomez se atrevió con top en uno de los colores estrella, el azul claro, 'short' en blanco, 'clutch' maquillaje y sandalias de pulsera estampada. En este evento se sitúa el peor look de la semana, el de Kesha, ataviada con traje pantalón azul con ribetes floreados, camisa y chaleco en tono 'aquamarine' y extra de complementos: sombrero, bastón y uñas 'extralargas' a juego. Como remate, tacones de salón plateados y gafas de lo más estrambóticas.

Como reinas de la elegancia de esta semana Nicole Kidman con vestido largo sin mangas con gasa de encaje negro sobre un forro color maquillaje, color que sigue siendo estrella de las nuevas colecciones. Como peinado ondas sesenteras y como complemento 'clutch' en negro. Por otro lado, Rosie Huntington-Whiteley se apunta al 'entre tiempo' con blusa blanca de seda con cuello caja, pantalón ancho con estampado en tonos granates y detalles en blanco y sandalias marrones.

Si lo que buscas son 'looks de transición' entre las altas y las bajas temperaturas sin dejar de ir a la moda fíjate en los looks de Anne Hathaway y Gwen Stefani. La primera opta por americana blanca, camiseta básica en negro, 'jeans' rotos y botas moteras. Como colofón, pamela color camel y gafas de sol, dos complementos que debes tener en la recámara de la nueva temporada. Gwen nos presenta un look 'hiper moderno' con gorro de lana, blazer negra, pantalón desteñido ('must have' imprescindible) y botas 'rocker'. Añádele, como ella, tus gafas de sol preferidas y un color de labios llamativo.

Y entre las que se atreven a iniciarse en el 'summer style', Alessandra Ambrosio con vestido de manga tres cuartos en blanco con ribetes calados, bailarinas color maquillaje y colgante étnico. Prepara tu ropa de verano y busca ya tus prendas 'fetiche' en la nueva temporada porque el verano nos pisa los talones...¿Preparad@s?