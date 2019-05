La famosa instagramer que ha ido al médico para que verifique que su culo no es falso

La famosa instagramer, Daisy Keech, ha protagonizado un momento que mucho nos recuerda al que protagonizó Kim Kardashian hace años en su famoso programa familiar 'Keeping Up with the Kardashians' cuando acudió al médico para demostrar que no llevaba implantes en trasero como muchos especulaban.

Pues Daisy Keech ha seguido con el ejemplo de Kim y ha decidido acudir a un médico para que este certifique que su culo es real después de las muchas críticas que ha recibido donde se cuestiona que la joven de 19 años lleva implantes en el trasero.

"Sí, este ahora está certificado", escribe Daisy junto a una foto donde presume de culo.

Y por si quedaba algún tipo de duda, la famosa influencer decidió grabar el momento en el que acudió a la clínica y lo publicó en un vídeo en su canal de YouTube.