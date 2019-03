La inspiración de Justin Bieber

EL LOOK DE JOE JONAS

Después de anunciar su próximo debut en solitario, Joe Jonas ha aparecido junto a Zac Efron en el desfile de Calvin Klein en Nueva York. El ex 'Jonas Brothers' demuestra con esta ‘actuación’ que sigue la moda y celebrities no ha podido resistirse a analizar sus looks. Además, hemos descubierto que Justin copia mucho el rollo de Joe. ¿Quieres saber por qué?