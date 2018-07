El inesperado look de Blanca Suárez para la playa

Blanca Suárez siempre va a la última. Las firmas se la rifan y sus estilismos son de los más seguidos, y es que la actriz no es en vano una de las ‘influencers’ más seguidas del país.

Pero en uno de sus últimos looks nos ha sorprendido, puesto que ha ido a la playa en zapatillas con calcetines altos deportivos. No sabemos si es que era un plan improvisado y se fue con lo que pilló a mano, pero lo cierto es que calcetines y playa no es un acierto.

Blanca lo mismo se pone morena, que rubia que platina, y todo parece sentarle de maravilla. Pero en esta ocasión su ‘anti-glamour’ nos ha dejado K.O.